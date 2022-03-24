الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعدادًا لـ COP27.. شرم الشيخ تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ غدًا

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،

تستعد مدينة شرم الشيخ، غدًا الجمعة، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من أرض مدينة السلام التى ستستضيف مؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة للتغير المناخى نوفمبر 2022، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

تعتبر استضافة مصر هذا الحدث، فصلا جديدا من ريادتها في قيادة المنطقة في العمل المناخي وتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ.

وكان قد تم الإعلان، في قمة المناخ بجلاسكو، عن استضافة مصر رسميًا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبلCOP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تقديرها جميع المساعدات والدعم المقدم من الدول والمنظمات الدولية، وخاصة الأطراف الأفريقية، للإعداد للقمة، وهو دليل واضح على ثقتهم ودعمهم استضافة مصر مؤتمر الأطراف القادم.

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