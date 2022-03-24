«فبراير 87»..قصة جيل عاش بين زمنين

رحلة إلى الماضى خاضها الكاتب والقاص محمد عبدالقوى مصيلحى فى كتابه «فبراير ٨٧.. سنين العمر على شريط كاسيت»، الصادر مؤخرًا عن دار «الرواق» للنشر والتوزيع، فى ٢٤٧ صفحة من القطع المتوسط.

وبلغة عامية بسيطة، نجح مؤلف الكتاب فى ترتيب أفكاره بشكل سلس، ليربط بين حياته الخاصة على مدار ٢٠ عامًا، وتحديدًا من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠١٦، وأغانى كل عام، مع الحكى عنها بشكل عفوى وغير متكلف، ابتداءً من طفولته وحتى شبابه ومراهقته، من خلال شرائط الكاسيت والأغنيات التى كان يسمعها، لتشير إلى ذكرياته وأحلامه وتصوراته.

حرص «مصيلحى» عند تقديمه الكتاب على أن يوضح أنه ليس بيوميات ولا توثيق، مستطردًا: «تقدر تعتبره character study ذاتى، يتناول رحلتى مع عنصر واحد بس من عناصر المرحلة الثانية اللى كنت فيها طفل ومراهق وشاب صغير.. وفيه كمان تحية مستخبية بين الفصول لبعض عناصر مرحلة قلعتى الرملية.. دا الكتاب اللى بيوصف العالم كان شكله إيه». ويشعر كل من يقرأ كتاب «فبراير ٨٧» بحالة من «النوستالجيا»، أو الحنين إلى الماضى، إذ يعد توثيقًا لفترة زمنية ربط بين أحداثها بأغنيات طرحت حينها، ولكل أغنية قصة أو حكاية لها علاقة بجيل الثمانينيات، الذى يحاول طوال الوقت أن يكون متواجدًا بين الأجيال التى تسبقه وتليه. ويمكن اعتبار الكتاب بمثابة سيرة ذاتية، أو تجربة شخصية للكاتب، رصدت، بشكل مبتكر، وجمعت بين العديد من المشاعر المختلطة، وحسب المؤلف فإن «كل جيل عنده عناصر أسهمت فى تكوين شخصيته، وكان لها دور فى تحديد وجهة نظره تجاه العالم، وتشكيل طبيعة العلاقة اللى هاتستمر طول حياته بينه وبين العالم دا».

ويقول «مصيلحى»، فى كتابه، إن «جيل التمانينات بالذات بيتمتّع بخصوصية فريدة بين كل الأجيال، سببها مجيئه فى لحظة فارقة بين زمنين.. لحظة قرّرت فيها عجلة الزمن إنها تدور أسرع من المعتاد، وتاخد فى طريقها تفاصيل كتير نشأ واتربّى عليها، وحلم بيها، وشارك فى صناعتها.. وتحُط مكانهم عناصر جديدة بمعايير مختلفة تمامًا عن اللى هو يعرفه، من غير ما تقول له يتعامل معاهم إزاى.. ودلوقت هو عايش فى زمن تانى بمفرادت تانية، وعنده نفس إحساس المُهاجر اللى مش قادر ينسى، ولا عارف يتأقلم».

تلك العوالم المثيرة يكشفها كتاب «فبراير ٨٧»، من خلال ترابط الأحداث بشكل درامى، عبر رواية العلاقة بشريط الكاسيت، الذى صاحب الكاتب فى سيرته الذاتية طوال سنوات عمره وعلى صفحات كتابه، حتى إن الكتاب نفسه ينقسم، مثل أغلفة شرائط الكاسيت، إلى وجهين أو جزءين، فى الوجه الأول تناول للفترة من عام ١٩٩٧ وحتى ٢٠٠٦، مع سرد أحداث وتفاصيل خفيفة وربطها بأغنيات تلك الفترة، أما الوجه الثانى فتناول تفاصيل وأحداث شخصية من عام ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٦.