الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

ميرفت سلطات رئيس
ميرفت سلطات رئيس مجلس إدارة البنك المصري

أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه لا توجد أي تعليمات من البنك المركزي المصري بوقف أية عمليات استيرادية لبعض السلع.
وشددت رئيسة بنك تنمية الصادرات- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن ما جرى نشره في هذا الصدد "عار تمامًا عن الصحة، ولا أساس له"، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة مزيفة لقرار صادر من البنك المركزي بشأن وقف العمليات الاستيرادية لعدد 13 سلعة.

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على هامش الأزمة

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