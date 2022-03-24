«القاهرة من شرفات التاريخ».. جديد «عبده مباشر»

«لا أعتقد أن هناك مدينة فى العالم تملك من السحر والثراء والبهاء والشموخ ما تملكه القاهرة، فالمدينة بطابعها الأصيل وجلالها المكنون الذى تجاوزت به الزمن، واحتضنت التاريخ لآلاف ممتدة من السنين بقدر ما احتضنها التاريخ وسقاها من عطره المعتق إلى درجة الارتواء»، بهذه الكلمات يستهل الكاتب الصحفى عبده مباشر كتاب «القاهرة من شرفات التاريخ» الصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على.

يقع الكتاب فى ١٨٤ صفحة من القطع الكبير، ويحتوى على مقدمة وخمسة أبواب. وجاء فى المقدمة أن عواصم ومدنًا كثيرة كانت شاهدة على حركة التاريخ وعلى أرضها دارت صراعات وتحققت أمجاد، ولكنها كانت جميعًا مجرد صفحات إذا ما قورنت بما عاشته العاصمة المصرية التى تمتد بتاريخها إلى عمق التاريخ الإنسانى وبما يشكل صفرًا لا نظير له وكانت «منف» نقطة البداية، ويمتد تاريخ إنشائها إلى أكثر من ستة آلاف عام قبل الميلاد، ومع الاختلاف حول تاريخ نقطة البداية فإنه يظل عدة آلاف من السنين.

فى الباب الأول بعنوان «فراعين وأنبياء»، تحدث «مباشر» عن العاصمة الأولى «منف» التى ظلت عاصمة الملك أيام الدولة القديمة ثم تولت عنها الأيام لتعود إليها على مهل وبعد قرون، وحين عُدت طيبة زهرة عواصم الدنيا بقيت «منف» عاصمة مصر الحربية بل عاصمة ثانية للديار تقاسم طيبة إدارة الدنيا، ففيها تُدبر شئون الحرب والدفاع وشئون التموين، وفيها تزدهر مختلف الصناعات وفيها مقر الجيش وفيها يقيم الأمراء ممن آلت إليهم ولاية العهد، يمارسون فيها هواياتهم الرياضية والعسكرية ويشرفون على الجيش، وفيها يحتفل بمختلف الأعياد والذكريات السياسية والدينية وفيها يتوج الملوك.

كما سلط الكاتب الضوء على فراعين وملوك الأسرة الرابعة وكذلك أنبياء العاصمة ومن بينهم نبى الله إدريس ويوسف وموسى، ورصد رحلة العائلة المقدسة من عام ١ قبل الميلاد، والتى استغرقت ٣ سنوات.

واختار الكاتب عنوان «أضواء إسلامية» للباب الثانى من الكتاب، وفيه تحدث عن العرب فى القاهرة عام ٦٤٠ ميلاديًا الذين وصلوا إلى مدينة «بلوز» واسمها بالمصرية «برمون» ويسميها العرب «الفرما»، وكانت مدينة «بلوز» قوية بها حصون وبها كثير من الآثار والكنائس والأديرة، وكانت تعتبر مدخل مصر الشرقى، ومن ثم تحدث عن القاهرة ٩٦٩م والصلاة فى الأزهر ٢١ يونيو ٩٧٢م، ودولة المماليك من ١٢٥٠ وحتى ١٥١٧م.

ثم انتقل «مباشر» للحديث عن «العثمانيين ونابليون» وهو عنوان الباب الثالث من الكتاب، وفيه تطرق إلى فترة العثمانيين فى القاهرة، منذ أن غزا السلطان سليم الأول العثمانى مصر عام ١٥١٧م، وكذلك الحملة الفرنسية فى مصر، ودخول نابليون القاهرة وحتى عودته إلى فرنسا واغتيال كليبر ١٤ يونيو ١٨٠٠م.