الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بلدى بفتخر بترابها.. فتاة تلقى قصيدة خلال زيارة السيسى أكاديمية الشرطة

فتاة تلقى قصيدة خلال
فتاة تلقى قصيدة خلال زيارة السيسى لأكاديمية الشرطة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى حديثه لأهالى طلاب كلية الشرطة، خلال إجرائه زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة.

أضاف السيسى، خلال زيارته مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس: "أظن شايفين فى كل زيارة، التغيير اللى بيحصل لأولادكم وبلدكم، وبوجه لكم الشكر علشان تفضلتم علينا وقدمتم أولادكم، ويكونوا معانا هنا فى صرح عظيم جدا، من صروح الحماية لبلدنا".

وأكد الرئيس أن أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية، يؤديان دورا كبيرا للغاية، "يمكن ده بان أوى خلال الكام سنة اللى فاتوا، وشفنا أد إيه محتاجين إن ولاد مصر وبناتها، موجودين، وبيساهموا فى حماية مصر من أى شر".

وواصل الرئيس حديثه قائلا: "أوجه تحية وتقدير واحترام واعتزاز لأسرة كل شهيد أو مصاب من أسر مصر، مش هننسى أبدا، وبقول لكم كده عشان المفروض مننساش العطاء الكبير اللى قدمته الأسر دى لبلدها مصر".

وخلال تفقده أسر الطلبة، قالت سيدة من ذوى الهمم ووالدة أحد طلاب الأكاديمية للرئيس: "أنا سعيدة إنى قابلتك النهاردة، وربنا يخليك لمصر، بنحبك يا ريس إحنا فى ضهرك، ومصر هتفضل بدعاء ربنا فوق الكل، ربنا يعينك، أنا بحبك وبحب بلدى، مهما هتكلم، مش قادرة أوصف حبى لحضرتك ولمصر، وعارفة إن مصر هى أهم حاجة بالنسبالك، والنهاردة عيد بالنسبالى إنى شوفتك".

كما تقدمت إحدى الفتيات، وطلبت من الرئيس إلقاء قصيدة أمامه، ليستمع لها، حيث قالت: "مصر بلدى بفتخر بترابها أوى، وإن كان بينى وبينها نار هدوس وأعدى، وهييجى يوم وتعرفوا قيمة البلد دى، واتحدى بيها الدنيا وأنا أد التحدى"، وبعد انتهاء قصيدتها صفق الرئيس لها وقال: "قصيدة جميلة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكرانى

قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع