الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تايه بمزاجى» مسرحية لتوعية الأطفال بمخاطر السوشيال ميديا

جريدة الدستور

تحضر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،  عرض مسرحية للأطفال تتضمن التوعية بمخاطر وسلبيات السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على الحواس الأساسية السمع والبصر والكلام وكذلك الانتباه والتفكير.

المسرحية من ارتجال الأطفال أنفسهم وتحمل عنوان "تايه بمزاجى"، وهي من تأليف الكاتبة الصحفية ناهد السيد وإخراج المخرج المسرحى محمد زكريا.

ووافقت لدكتورة غادة جبارة على عرضها بالمركز الأكاديمى للثقافة والفنو مسرح سيد درويش بالهرم،  أكاديمية الفنون، تحت إشراف دكتور محمود مخيمر مدير عام المركز الأكاديمي الذي ذلل كل العقبات للمسرحية ورحب بتقديمها على مسرح سيد درويش الذى يختص بالعروض الموسيقية والندوات والحفلات فقط
ولكنه رأى أن مضمون المسرحية مهما  لتوعية أبناء الأكاديمية وغيرهم من أطفال الجيل.

تعرض المسرحية يوم الخميس الموافق 31 مارس الساعة السادسة مساء على مسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين في الهرم.

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على هامش الأزمة

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