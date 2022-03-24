لجنة لتقييم مسابقة أفضل مدرسة تطبق استراتيجيات التعلم النشط بالفيوم

انطلقت صباح اليوم الخميس، لجنة تقييم مسابقة أفضل مدرسة تًطبق استراتيجيات التعلم النشط بالفيوم، وقامت بمتابعة مدارس إدارة سنورس التعليمية، برعاية وتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

حيث نظم قسم التعلم النشط بمديرية التربية والتعليم بالفيوم مسابقة لاختيار أفضل مدرسة تقوم بتفعيل استراتيجيات التعلم النشط والتعليم الحديث على مستوى محافظة الفيوم.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول للمسابقة بتقييم مدارس إدارة سنورس التعليمية، حيث تم تقييم مدرسة الشهيد عبدالله شعبان فتحي مرزبان الإعدادية للبنات (سنهور الإعدادية للبنات سابقًا) ، ومدرسة سنهور الابتدائية الجديدة.

تكونت لجنة التقييم من موجهى المواد الأساسية بالمديرية، ومسئولى الشئون التنفيذية وفريق العمل بالتعلم النشط بالمديرية بحضور هيام رسلان مسئول التعلم النشط بالمديرية، ومسئول العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وتكون فريق التقييم من كلاً من على أحمد عبدالغني، وفتحي محمد محمد مناع، وعماد جمال محمد، وعبدالناصر عبدالمعطى عبدالجواد، وناصر محمد على، وأسامة عبدالعزيز جوهر، ونبيل عويس عبدالتواب، وربيع على، ومصطفى فاروق عبدالسميع، وسهير بكر الجارحي، وهدى إسماعيل عثمان، وأحمد سالم.

حيث يتم التقييم وفق المحاور التالية ومنها : تنفيذ ورش عمل التعلم النشط داخل المدرسة، وتفعيل استراتيجيات التعلم النشط وطرائق التدريس الحديثة داخل الفصول، ومعرض الوسائل والأنشطة الطلابية بالمدرسة، والتوثيق للأنشطة والفعاليات والمكتبة الإلكترونية، وتجهيز البيئة الصفية والتعلم النشط (الأركان التعليمية)، والمتابعة الفنية للمعلمين سجل متابعة إدارة المدرسة ومنسق التعلم النشط، وتفاعل فريق العمل ( طلاب ومعلمين أثناء التقييم).

جدير بالذكر أنه تم اختيار المدارس المرشحة للمسابقة بدواويين الإدارات التعليمية وفق محاور محددة، وذلك للمنافسة على مستوى مدارس محافظة الفيوم للحصول على لقب أفضل مدرسة تُطبق استراتيجيات التعلم النشط والتعليم الحديث داخل محافظة الفيوم، وسيقوم فريق التقييم للمسابقة بجولة ميدانية على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجميع الإدارات التعليمية بمختلف مراحلها، مع تحديد درجات التقييم الفرعية والإجمالية لكل مدرسة تم اختيارها ضمن مدارس مسابقة التعلم النشط، علمًا بأن درجة التقييم الإجمالي لجميع المحاور 100 درجة لكل مدرسة تم اختيارها للمنافسة للحصول على لقب أفضل مدرسة تُطبق استراتيجيات التعلم النشط بالفيوم.