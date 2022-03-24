الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير شريف كامل يقدم أوراق اعتماده للملكة اليزابيث الثانية

السفير شريف كامل
السفير شريف كامل

قدَّم السفير شريف كامل، اليوم (الخميس)، أوراق اعتماده سفيرًا لـ مصر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى جلالة الملكة اليزابيث الثانية.

ونقل سفير مصر الجديد في لندن تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للملكة اليزابيث الثانية وتمنياته للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار.

من جانبها؛ أعربت الملكة إليزابيث عن تقديرها للسيد الرئيس وتمنياتها للشعب المصري بالمزيد من الازدهار والاستقرار.

واستعرض السفير كامل خلال المقابلة أوجه التقدم المختلفة في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا التطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة استغلالاً للفرص الضخمة المتاحة في مصر، وما تملكه بريطانيا من إمكانات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية كبيرة ومتميزة.

وأشار السفير إلى أن العام الحالي يشهد انتقال رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من بريطانيا إلى مصر في نوفمبر القادم، مستعرضًا التعاون والتنسيق الكبيرين القائمين بين الجانبين منذ انتهاء مؤتمر جلاسجو في نوفمبر الماضي؛ لقيادة جهود المجتمع الدولي للتعامل مع آثار تغير المناخ ومعالجتها.

كما أشار السفير كامل إلى ما يمثله العام الجاري من أهمية إضافية في تاريخ علاقات البلدين بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه في الشهور القادمة سيعرض كامل مقتنيات المقبرة؛ ليضيف صرحًا جديدًا لما تقدمه مصر للعالم من حضارة وتاريخ فريد.

السفير شريف كامل شريف كامل سفير مصر في بريطانيا الخارجية وزارة الخارجية ايرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية

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