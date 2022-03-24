الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمانة الوفد بكفر الشيخ تُكرم الأمهات المثاليات احتفالًا بعيد الأم (صور)

وفد كفر الشيخ
وفد كفر الشيخ

نظمت أمانة حزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد نجيب زغلول، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، برعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد.

وشهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والشعرية في حب الأم والتأكيد على دورها الفعال في المجتمع والأسرة والفرد.

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وفد كفر الشيخ

حضر الحفل مصطفي شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والنائب الوفدي باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والصحفي البرلماني حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية، وسكرتير عام اللجنة، وماهر وهبان سكرتير عام مساعد اللجنة، ومروة بسيوني رئيس لجنة المرأة بكفر الشيخ ومحمد الغنام رئيس لجنة مركز كفر الشيخ وإبراهيم شهاب نائب رئيس اللجنة العامة ووفاء البرادعى وتسنيم جمعه أعضاء لجنة المرأة.

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وفد كفر الشيخ

وقال محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة للوفد في كفر الشيخ وعضو الهيئة العليا للوفد، إن الاحتفال بالأم هو أقل ما يقدم لها بعد التضحيات التي تقدمها للوطن والأسرة.

ونقل المحاسب مصطفي شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تحية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب لجميع الحضور، وخاصة الأم الوفدية بمناسبة عيد الأم.

وأكد شحاتة أن الأم المصرية دائمًا تقدم التضحيات من أجل الأسرة، بما ينعكس على بناء المجتمع، مشيدًا بدور المرأة الوفدية المحفور في التاريخ بحروف من نور.

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وفد كفر الشيخ

وأعرب باسم حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن سعادته بتكريم الأمهات داخل مقر حزب الوفد، مشيرا إلى أنه في خدمة كل أم ومقرات الوفد مفتوحة طوال الأسبوع لاستقبال هذه الطلبات وتلبيتها.

وأكد حجازي أن دور الأم مهم جدا في بناء المجتمع وهي التي تحفظ الأبناء على النجاح والتقدم، قائلا: "أمي سبب نجاحي لذلك تحية لكل أم مصرية في عيدها".

وقدّم الكاتب الصحفي حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم قائلًا: "الأم هي السند والأمان لأولادها، ضحت بالغالي من أجلهم ومن أجل مستقبل أفضل لهم".

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وفد كفر الشيخ

وأكد بكر أن الأم المصرية قدّمت دورًا بطوليًا وطنيًا كبيرًا، فكانت في مقدمة صفوف ثورة 1919 للنضال من أجل وطن حُر، حيث تقدمت صفية هانم زغلول وزينب هانم الوكيل لتشجع الجميع نحو الدفاع عن الوطن وتحقيق الاستقلال الوطني، وكان دور زينب الكفراوي وزميلاتها اللاتي حملن السلاح في حرب 1956 من أجل صد العدوان الثلاثي، ثم كان تقدم المرأة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

ووجه بكر التحية والتقدير للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنصف المرأة المصرية ومن حقها ذلك، فكانت قاضية جليلة، ومسئولة عن حقائب وزارية ثقيلة أثبتت فيها النجاح والكفاءة.

وفد كفر الشيخ
وفد كفر الشيخ
اللجنة العامة لحزب الوفد محافظة كفر الشيخ محمد نجيب زغلول حفل عيد الأم الدكتور عبد السند يمامة مصطفى شحاته

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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