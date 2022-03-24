إصابة عامل سقط فى بالوعة صرف صحى أثناء تطهيرها بالعياط

أصيب عامل بجروح متفرقة في الجسد، إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي خلال تطهيرها بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص داخل بالوعة صرف صحي بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال قيام عامل بتطهير بالوعة صرف صحي اختل توازنه وسقط بداخلها، ونقل المصاب إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.