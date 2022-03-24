التحقيق مع عصابة النصب على أصحاب الشركات الخاصة بالقاهرة

طلبت النيابة العامة بالقاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول أفراد تشكيل عصابي بالقاهرة ضبط لقيامه بالنصب على أصحاب الشركات الخاصة بموجب شيكات بنكية "مزورة".

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من صاحبة شركة للتوريدات العمومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة لتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من خلال قيام بعض الأشخاص، بإيهامها بكونهم مسؤولي إحدى شركات البترول، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع من الشركة الخاصة بها بموجب شيك بنكي مزور.

توصلت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاستيلاء على بضائع الشركات من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول، وتسليم تلك الشيكات لإثنين من أفراد التشكيل ليقوموا باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبي تلك الشركة طالبين منهم كميات من البضائع ويقوما باستلام تلك البضائع من المجني عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها، ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها في السوق السوداء مُنتحلين أسماء وهمية.

وتمكن المتهمين بموجب ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على بضائع من الشركة المشار إليها الخاصة بالمبلغة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.