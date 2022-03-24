الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: «الباعة الجائلين محتاجين محلات بأسعار معقولة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم مقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

تأتي زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهلها بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة.

وألقـى الرئيس كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

وتحدث في كلمته عن الباعة الجائلين، حيث قال: «علشان أحل مسألة الباعة الجائلين في القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة علشان الناس تقف فيها، لو مشيناهم بعيد والناس دي تاكل إزاي؟».

وأضاف: «أنا في النهاية لو قلت الـ 2 مليون ملهومش مكان ويلا امشوا من هنا ده مينفعش، محدش ينفع يعمل كدة ويحل المساأة بإن الأمن يتصرف لأ، إحنا نتصرف، أنا كمحافظ أتصرف أشوف أماكن فاضية وأجهزها محلات وبسعر مناسب وأجيب الناس دي تقف فيها وأرقيها وأطورها.. دول أهلنا.. كنا بنطور طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، جه المسؤولين ياخدوا مني تصديق على إخلاء الباعة الجائلين قولتلهم اعملوا محلات وخد الناس دي وحطها في محلات وهتلاقيهم موجودين دلوقتي».

وتابع: «لازم نرقى نفسنا ونغير حياة الناس بفكر، لكن الأول منجيش نقول هنوديها فين؟ طيب الناس دي تروح بيوتها إزاي؟، هو إحنا عاوزين نحل المسألة كدة؟، نغسل إيدينا بسرعة؟، لأ لازم نبذل جهد ونشقى كمسؤولين ومحافظ.. عملت تحت الكباري محلات علشان أزود حجم المعروض وبدل الكوبري تحت منه مش لطيف بقى شكله لطيف وأقعد حد فيه، ناس تاكل عيش، ده مش قصور من الدولة لكنها حالة فكرنا إزاي نحلها؟، كلنا قلبنا على قلب بعض والغلبان في رقبتي ورقبتك، ولو مكوناش كدة ربنا هيحاسبنا، إزاي النهاردة عندي 2 مليون بائع جائل يعني 2 مليون أسرة؟».

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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