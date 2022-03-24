وزير الرياضة: تطوير 843 مركز شباب بالمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إنه تم تحديد (14) قرية كأولوية عاجلة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في 53 مركزا إداريا موزعة على محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد المراكز المستهدف تنفيذها بالمرحلة الثانية 843 مركز شباب بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم /الخميس/، انطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وأضاف صبحي: إنّ المبادرة تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس السيسي بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات.

وتابع: "وهذه المبادرة كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الخدمات؛ ومن بينها مراكز الشباب وشمل (1003) مراكز جديدة في (20) محافظة، بواقع إنشاء 266 مركز شباب جديدا، وتطوير 737 مركز شباب، إضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى 674 ملعباً".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية؛ لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دورها الملموس في تنمية الوعي والانتماء بين الشباب والنشء، مؤكداً أن مظلة "حياة كريمة" أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية التي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة.

وطالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمني المحدد لكل منشأة.

من جهته، استعرض الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وصعوبات تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة، وجهود لجنة الوزارة المديريات بمشروع حياة كريمة، كما تم استعراض ومناقشة إجراءات استكمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومناقشة المقترحات المقدمة من مديريات الشباب والرياضة بشأن أسلوب التشغيل بالمراكز بعد استلامها ابتدائيا من الجهات المنفذة، علاوة على شرح آلية حصر الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية والتي تستهدف النشء والشباب وذا الهمم داخل مراكز شباب المبادرة.

وتناول اللقاء أيضاً مناقشة المشاكل والمعوقات الخاصة بالمرحلة الأولى لتلافيها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية، وشرح النموذج الخاص بمنظومة حياة كريمة والمعد من قبل الوزارة بشأن إدراج البيانات التفصيلية للأعمال المطلوب تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وبحث سبل التواصل الدائم بين مسئولي حياة كريمة بالمديريات وممثلي الوزارة.

حضر اللقاء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.