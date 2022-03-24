وزير الرياضة: تطوير 843 مركز شباب بالمرحلة الثانية من «حياة كريمة»
قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إنه تم تحديد (14) قرية كأولوية عاجلة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها في 53 مركزا إداريا موزعة على محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد المراكز المستهدف تنفيذها بالمرحلة الثانية 843 مركز شباب بالمحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، اليوم /الخميس/، انطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير مراكز الشباب بقرى الريف المصري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وأضاف صبحي: إنّ المبادرة تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وهي تدلل على الاهتمام الواضح من قبل الرئيس السيسي بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات.
وتابع: "وهذه المبادرة كان لها الفضل في إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الخدمات؛ ومن بينها مراكز الشباب وشمل (1003) مراكز جديدة في (20) محافظة، بواقع إنشاء 266 مركز شباب جديدا، وتطوير 737 مركز شباب، إضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى 674 ملعباً".
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية؛ لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دورها الملموس في تنمية الوعي والانتماء بين الشباب والنشء، مؤكداً أن مظلة "حياة كريمة" أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية التي تساعد على بناء الجمهورية الجديدة.
وطالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمني المحدد لكل منشأة.
من جهته، استعرض الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وصعوبات تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة، وجهود لجنة الوزارة المديريات بمشروع حياة كريمة، كما تم استعراض ومناقشة إجراءات استكمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومناقشة المقترحات المقدمة من مديريات الشباب والرياضة بشأن أسلوب التشغيل بالمراكز بعد استلامها ابتدائيا من الجهات المنفذة، علاوة على شرح آلية حصر الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية والتي تستهدف النشء والشباب وذا الهمم داخل مراكز شباب المبادرة.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة المشاكل والمعوقات الخاصة بالمرحلة الأولى لتلافيها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية، وشرح النموذج الخاص بمنظومة حياة كريمة والمعد من قبل الوزارة بشأن إدراج البيانات التفصيلية للأعمال المطلوب تنفيذها بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وبحث سبل التواصل الدائم بين مسئولي حياة كريمة بالمديريات وممثلي الوزارة.
حضر اللقاء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.