إصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الدائري بمركز الفشن جنوب بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الدائري بمركز الفشن.

انتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "ر.م.م" 42 عامًا، اشتباه ما بعد الإرتجاج، و"أ.ع.س" 35 عامًا، اشتباه كسر الذراع الأيمن، و"ف.خ.ح"، 60 عامًا، اشتباه ما بعد الإرتجاج، ومصاب رابع مجهول الهوية والعنوان، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.