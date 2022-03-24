الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022 .. إعلانات مسلسلات رمضان 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، والذي يحدث به ماراثون بين عدد كبير من الأعمال الفنية، وبدأ العد التنازلي لدراما رمضان 2022، وخاصة بعد الإعلان عن البروموهات والبوسترات الخاصة بالأعمال المقرر عرضها. 

 

ويرصد "الدستور" أبرز الأعمال التي طرحت بروموهاتها والبوسترات الخاصة بها والمقرر عرضها فى دراما رمضان 2022، في سياق السطور التالية:-

 مسلسلات رمضان 2022

دايما عامر 

طرحت قناة “أون” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا البرومو الرسمي لمسلسل “دايما عامر”، للفنان مصطفى شعبان والذي سيخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان لعام 2022.

 

وظهر الفنان مصطفي شعبان في البرومو التشويقي الأول لمسلسل “دايما عامر”، بجسد عار، وهو يتدرب بـ"الدامبل"، وصاحب جسم رياضي، ويجسد شخصية مدرس اسمه “عامر”، وهو مشرف خدمة اجتماعية ضمن أحداث المسلسل.

 

جزيرة غمام

نشر المنتج تامر مرسي المالك لشركة "سينرجي"، بوسترا دعائيًّا لمسلسل "جزيرة غمام″، بطولة الفنان طارق لطفى ومى عز الدين، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022 كما نشر البرومو التشويقي للعمل، وكتب تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "‏رمضان ٢٠٢٢ ان شاء الله حصرياً على قناة الحياة‎ سينرچي‎ المتحدة".

 

مسلسل أحلام سعيدة 

طرحت إحدى المنصات البوسترات الأولى من مسلسل “ أحلام سعيدة ”، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته الفنانة يسرا.

https://www.youtube.com/watch?v=zxtmPDyjaYU&feature=emb_logo

مسلسل الكبير أوى 

نشر المنتج تامر مرسي المالك لشركة "سينرجي"، بوسترا دعائيًّا لمسلسل "الكبير اوى 6″، بطولة الفنان أحمد مكى، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022 وبرومو العمل. 

https://www.youtube.com/watch?v=7XcHQ7BQBz4&feature=emb_logo

ملف سرى 

كشف الفنان هاني سلامة عن دوره في مسلسل “ملف سري” المقرر عرضه في رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وقد تم طرح البوستر والبرومو الخاص بالعمل.

المشوار

بينما نشر الفنان محمد رمضان، أفيش مسلسل المشوار، المقرر مشاركته في مسلسلات شهر رمضان 2022، وذلك عبر حسابه علي "انستجرام" كما تم طرح البرومو الخاص بالعمل.

https://www.youtube.com/watch?v=wGve-GuvYMA

 مسلسلات رمضان 2022

فاتن أمل حربي

طرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربي" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 المسلسل يناقش إحدي القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات.

https://www.youtube.com/watch?v=fluExeIaizQ

يوتيرن

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن البرومو الرسمى للعمل ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم على عدد من القنوات الفضائية.

https://www.youtube.com/watch?v=dzWCI0XXrW8

مكتوب عليا 

كما طرحت منصة watch it الرقمية، البرومو الأول لمسلسل "مكتوب عليا" الذى يقوم ببطولته النجم أكرم حسنى، والمقرر عرضه على شاشة المنصة، وقناة dmc حصرياً، وكشف البرومو عن اكتشاف أكرم حسنى كتابة على جسده بها كل ما سيحدث له على مدار اليوم وبالفعل يتحقق أمام عينه، مع مواقف ومفارقات كوميدية.

https://www.youtube.com/watch?v=SXvR9TKwSkg

راجعين يا هوى 

روجت الفنانة اللبنانية نور، للمسلسل الرمضاني الجديد "راجعين يا هوى"، وشاركت جمهورها بالبوستر الرسمي، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

https://www.youtube.com/watch?v=VpkER7fQY4Q&feature=emb_logo 

 مسلسلات رمضان 2022

سوتس بالعربى 

نشر الفنان أحمد داود، أول صورة من كواليس مسلسل سوتس بالعربي، والذي من المقرر أن ينافس به في دراما رمضان 2022، وكشفت الصورة عن لقطة من كاميرا مدير التصوير وهي تجمعه بالفنان آسر ياسين، والذي تجمعهما علاقة عمل في إطار أحداث المسلسل.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rvCfKYGhU4U&feature=emb_logo 

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شهر رمضان الكريم رمضان الأعمال الفنية الاعمال دايما عامر مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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