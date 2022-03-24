الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للتخلص من الضغوط.. نصائح يجب اتباعها عند مشاهدة مباراة مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

ينتظر جموع المصريين المباراة المصيرية التي تقام غدًا بين منتخبي مصر والسنغال ويستضيفها استاد القاهرة ضمن المواجهة الفاصلة للتأهل لكأس العالم.

اجمع أصدقائك
عندما تقرر مشاهدة مباراة كرة قدم بمفردك، ستتمكن من التركيز على كل لحظة من المباراة، على الرغم من أن هذا مهم للغالبية العظمى من الناس ، إلا أنه ليس ممتعًا كما لو كان لديك أصدقاؤك معك، رؤية رد فعل أصدقائك تجاه الأنشطة التي تحدث في اللعبة.

دون أدنى شك يعد هذا أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام التي يمكنك مشاهدتها أثناء مشاهدة هذه المباريات، علاوة على ذلك يمكنك سماع العديد من التعليقات المختلفة حول ما حدث للتو على أرض الملعب.

راهن على المباريات
المراهنات الرياضية هي اتجاه شائع جدًا بين الأشخاص الذين يتابعون كل مباراة بعناية، إنهم يحاولون استخدام كل خبراتهم للتنبؤ بالنتيجة، عندما يتعلق الأمر بمشاهدة لعبة راهنت عليها، يمكنك التأكد من أنها ستصبح أكثر إثارة للاهتمام مما لو لم تفعل ذلك.
فكر في الاستراتيجية 
وغني عن القول أن الفوز في المباراة يعتمد بشكل كبير على الأخطاء التي يرتكبها الخصم، من أجل جعل الخصم يرتكب هذه الأخطاء، تحتاج إلى استراتيجية تجعله يفعل ذلك بالضبط، كما يمكنك أن تفترض أن هناك الكثير من العوامل المختلفة التي لها رأي في مدى كفاءة استراتيجية معينة، لذلك  يجب أن تكون على دراية بكل منهم للفوز.

لذا يمكنك دراسة هذه العوامل للمتعة فقط، ستكون قادرًا على تعلم المزيد عن كرة القدم، إذا كان لديك بعض الأصدقاء ، يمكنك التحدث معهم أكثر.
تعني دراسة هذه العناصر أنك ستكون قادرًا على فهم اللعبة بشكل أفضل قليلاً.

كرة القدم مباراة مصر السنغال كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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