محافظ الغربية يشهد اللقاء التوعوى عن «الهجرة غير الشرعية»

برعاية وحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والسفيرة نائلة جبر، أقيم اليوم معرض "الهجرة غير الشرعية" بمدرسة الشهيد محمد إدريس الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، يسر عبدالغني، إيمان عبدالمعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

في بداية المعرض، قام محافظ الغربية، والسفيرة بافتتاح معرض التربية الفنية المقام بالمدرسة، وتفقد الأعمال الفنية المعبرة عن الهجرة غير الشرعية، ثم شهدا العرض الرياضي المميز الذي قدمه طلاب مدرسة ميت يزيد الابتدائية الجديدة، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والذي يعد أحد العروض المتميزة التي تم تقديمها خلال مهرجان ختام الأنشطة الرياضية بالإدارات التعليمية، والذي تم تصعيده للتقييم الجمهوري.

وأشاد المحافظ والسفيرة والحضور بالأعمال الفنية المقدمة من الطلاب في المعرض الفني، والعرض الرياضي المقدم من المدرسة المشاركة، وقدمت السفيرة نائلة جبر، الشكر والتقدير للمحافظ، راعي العملية التعليمية في الغربية، ووكيل الوزارة، والشكر والثناء لجميع القائمين بالإشراف على الجهد المبذول داخل المعرض، خالد حسن، موجه عام التربية الفنية، أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، محمد خضر، موجه أول إدارة السنطة، صفاء عبدالستار، مديرة المدرسة المتميزة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة ضد مخاطر "الهجرة غير الشرعية"، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بشأن عقد حملات للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب.