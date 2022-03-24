الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كاميرا سرية في فتحة الغرفة».. حبس صاحب محل يصور الفتيات في «البروفة»

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالزيتون اليوم الخميس، حبس صاحب محل ملابس شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التجسس على الفتيات وتصويرهن خلسة عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "البروفة" بالمحل الخاص به بدائرة قسم شرطة الزيتون، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من إحدى السيدات، مفاده أنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه" كائن بدائرة القسم، تفاجأت بقيام صاحب المحل بتصويرها أثناء تبديلها ملابسها.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأوضحت التحريات أن صاحب محل يدعى "م س" 60 سنة، قام بوضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن، وتم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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