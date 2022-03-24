الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العربية للعلوم»: الإبقاء على سعر الدولار خلال العام الدراسي المقبل

الاكاديمية
الاكاديمية

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، عن نيتها عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي القادم  2022 -2023.

يأتي ذلك على خلفية الرسالة التى وجهها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للطلاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا علي تأسيس الأكاديمية.

وصرح عبدالغفار بأنه في إطار فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للأكاديمية، تقرر عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي القادم 2022 -2023، كما  تقرر أن يثبت سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذا العام عند سعر 13.45 جم/ دولار أمريكي.

الأكاديمية العربية عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي القادم اعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الخميس عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي القادم الاكاديمية العربية العام الدراسى

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