«العربية للعلوم»: الإبقاء على سعر الدولار خلال العام الدراسي المقبل

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، عن نيتها عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي القادم 2022 -2023.

يأتي ذلك على خلفية الرسالة التى وجهها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للطلاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا علي تأسيس الأكاديمية.

وصرح عبدالغفار بأنه في إطار فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للأكاديمية، تقرر عدم زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الدراسي القادم 2022 -2023، كما تقرر أن يثبت سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذا العام عند سعر 13.45 جم/ دولار أمريكي.