زيلينسكي يدعو الأطلسي إلى تقديم مساعدة عسكرية لبلاده «من دون قيود»

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس من حلف شمال الأطلسي الذي يعقد قمة في بروكسل، تزويد بلاده بـ"مساعدة عسكرية بدون قيود" لتتمكّن من مواجهة الغزو الروسي.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني، تُعقد في بروكسل في يوم واحد ثلاث قمم: حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تلغرام في وقت يعقد أعضاء الناتو قمة استثنائية للبحث في الحرب في أوكرانيا، "من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بدون قيود، مثلما تستخدم روسيا، بدون قيود، كلّ ترسانتها ضدّنا"، معتبرا أن أوكرانيا تقاتل حاليا "في ظروف غير متكافئة".

وقال مسؤول أميركي إن مجموعة السبع دعت المنظمات الدولية لإعادة النظر في علاقاتها مع روسيا.

وبحسب البيت الأبيض، تهدف اجتماعات الخميس إلى تعزيز العقوبات التي فُرضت على موسكو لتجنّب محاولات التفافها عليها، وتعزيز موقع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية على المدى الطويل.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم أن دول الغرب تسعى لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب.

كما أعلن عن عقوبات مالية جديدة على روسيا تستهدف عالم السياسة ورجال أعمال نافذين وصناعة الدفاع.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي تشمل بشكل خاص تجميد أصول في الولايات المتحدة، تشمل 328 نائبا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، و48 من "الشركات العامة الكبرى" في قطاع الدفاع.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بد بدء القمة الاستثنائية تزويد قوات الحلف الأطلسي بمعدات لمواجهة هجوم نووي أو كيميائي أو بيولوجي محتمل.

وكان ذكر أمس أن الناتو سيناقش "تجديد دفاعاته على المدى الطويل في جانبه الشرقي"، بدءًا بالموافقة على عمليات جديدة لنشر جنود في رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان الأربعاء على متن الطائرة الرئاسية التي كان يرافق فيها الرئيس جو بايدن إلى أوروبا "ما نودّ سماعه هو أن هذا الحزم المشترك الذي شهدناه خلال الشهر الماضي سيستمرّ مهما لزم الأمر".

وتأتي اجتماعات الخميس غداة دعوة الرئيس الأوكراني شعوب العالم إلى التظاهر في الشوارع ضدّ الغزو الروسي لبلاده بعد شهر من بدايته.

ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنكليزية ليل الأربعاء الخميس إلى "رفع الشعارات الأوكرانية دعمًا لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة"، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".

وأضاف "عبّروا عن مواقفكم، اخرجوا من مكاتبكم ومن منازلكم ومن مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام. على العالم أن يوقف الحرب".