الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تبلغ أدنى مستوى منذ 1969

البطالة الأمريكية
البطالة الأمريكية

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 52 عامًا ونصف العام، في حين يواصل عدد الأمريكيين المدرجين على قوائم البطالة التراجع، مما يشير إلى انحسار فائق السرعة للتباطؤ في سوق العمل، وهو ما سيبقي على ارتفاع تضخم الأجور.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 28 ألفًا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 187 ألفًا للأسبوع المنتهي في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 212 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

والطلبات منخفضة عن مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020.

الأمريكيين البطالة الأجور العمل الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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