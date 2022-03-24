الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 370 إصابة جديدة بكورونا

توقعات بظهور سلالات
توقعات بظهور سلالات جديدة لكورونا

أعلن العراق، اليوم، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1006 أشخاص للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 30602.

وسجل العراق أمس 265 إصابة بكورونا، قابلتها وفاتان و770 حالة تعافٍ من المرض.

وفي وقت سابق، توقع علماء من بريطانيا وإيطاليا أن يكون التطوّر اللاحق لفيروس كورونا أكثر خطورة وأسرع انتشاراً من "أوميكرون".

ونقلت مجلة "Nature Reviews Microbiology"، عن الباحثين قولهم: «نعتقد أن مسار كورونا الخفيف الذي سببه متحوّر أوميكرون مجرد مصادفة، لأنه من المرجح أن يؤدي تطور المستضدات إلى ظهور أنواع جديدة من الفيروس التاجي، يمكنها تجنب منظومة المناعة، مسببة إصابات شديدة بالمرض».

ويعتقد الباحثون أن التطور يملي الطفرات على فيروس كورونا ويجعل مسار الإصابة بالعدوى خفيفاً.

ويزعمون أنه ليس من مصلحة الفيروس موت حامله، بل على العكس من مصلحته أن يبقى حياً ليستمر في نشر العدوى، ووفقاً لهذه النظرية، فإن ظهور متحور "أوميكرون" هو مرحلة طبيعية في تطور الفيروس.

ولكن العلماء واثقون من أن طفرات الفيروس تتحدد قبل كل شيء بتزايد عدواه وقدرته على تجنب منظومة المناعة، لأن انتشاره يعتمد على هاتين الخاصيتين، أما شدة المرض فهي ليست سوى نتيجة جانبية للتطور.

ويعتقد بعض الخبراء أن ضعف الفيروس التدريجي يساعد على بلوغ مستوى المناعة الجماعية المطلوب.

ولكن علماء أوروبا يقولون إن ما يسمى تطور المستضدات، هو قدرة الفيروس على التغير، بحيث يمكن تجنب حماية المريض أو الشخص الملقح، وإن متحور "أوميكرون"، الذي يتجنب منظومة المناعة بسهولة مقارنة بالمتغيرات السابقة، يؤكد أن الفيروس قادر بسرعة على اكتساب هذه الخصائص.

العراق جائحة كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية الوفاة إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أسعار محصول الأرز الشعير اليوم الخميس 2022 في الأسواق

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

«علاج الإدمان»: حملات مفاجئة للكشف على سائقى الحافلات المدرسية

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية