أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مشاركة صندوق استثمار Rosemont Seneca الذي يرأسه هانتر بايدن، في تمويل المخابر البيولوجية في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة وفق لوكالة نوفوستي إلى وجود علاقة وثيقة بين الصندوق والمقاولين الرئيسيين المتعاونين مع الإدارة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك Metabiota، التي تعد إلى جانب Black and Veach، المورد الرئيسي للمعدات لمخابر البنتاغون البيولوجية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وذكر بيسكوف، أنه حضر الاجتماع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين، وباقي أعضاء المجلس الدائمين.

وخلال ذلك، سرد وزير الدفاع سيرغي شويغو، التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن في العملية العسكرية الخاصة، وتقديم المساعدة الانسانية للمدنيين وضمان الأمن وإعادة عمل البنية التحتية الحيوية في الأراضي المحررة.

ووفقا لممثل الكرملين، تم خلال الاجتماع التطرق إلى مواضيع متعلقة بكيفية التصدي للعقوبات.

وأضاف بيسكوف: "تم النظر بالتفصيل في سير عملية التفاوض مع أوكرانيا. وأعرب المشاركون عن الأسف للتلكؤ من الجانب الأوكراني".