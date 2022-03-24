رئيس وزراء اليابان يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

أدان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا سقط في بحر اليابان، المعروف باسم بحر الشرق، وبالقرب من المياه اليابانية.

وقال "كيشيدا" إن سلوك كوريا الشمالية يمثل تهديدا لسلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، وذلك في تصريح للصحفيين خلال وجوده في بروكسل لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

كما أكد رئيس الوزراء أنه سيثير القضية خلال قمة مجموعة السبع، وإن اليابان ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المضادة التي يجب اتخاذها ضد بيونغ يانغ مثل العقوبات الإضافية، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

كما قال إن الإطلاق الأخير ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وإن بلاده قدمت احتجاجا عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن اليابان ستفعل كل ما في وسعها لجمع المعلومات وإجراء عمليات مراقبة لصواريخ كوريا الشمالية؛ لضمان أمن اليابان بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية.