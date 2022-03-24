عمرو الليثى يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لسمير صبرى

شارك الإعلامي عمرو الليثي متابعيه بصورة جديدة للفنان القدير سمير صبري، في أحدث ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية، مطمئنًا جمهوره على حالته، ومطالبًا الجميع بالاستمرار في الدعوات له، حتى يمر من تلك الأزمة بسلام.

وعلّق الإعلامي عمرو الليثي على الصورة التي شاركها من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: «الحمد لله اطمنت على أستاذنا الفنان الكبير سمير صبري، أثناء زيارتي له في مستشفى المعادي العسكري»، مشيدًا بما يلاقيه من اهتمام بالغ من رعاية طبية.. أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

الفنان سمير صبرى

يذكر أن الفنان سمير صبري يمر بوعكة صحية تمنعه من حضور التكريم، والذي دعا إلى إعلان ماضي الدقن، رئيس جمعية أبناء الفنانين، عن أن الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان سمير صبري تمنعه من حضور حفل تكريمه، لكن سيكون له حضور خاص خلال الاحتفالية سواء بالظهور عبر الفيديو أو بكلمة يلقيها عنه شخص آخر.

وكان من المقرر إجراء العملية الجراحية للفنان سمير صبري، اليوم الجمعة، إلا أن صديقة الفنان سمير صبري المقربة ناني الديب، كشفت لـ"الدستور"، عن أنه تم تأجيل إجراء العملية الجراحية حتى يتم تجهيز الفنان سمير صبري بشكل كامل والاطمئنان على جاهزيته للعملية، وذلك لخضوعه لجلسات أكسجين.

وأضافت: "نُجري التحاليل خاصة بعد استقرار حالته الصحية، لتأكيد موعد إجرائه العملية الجراحية المقرر لها أن تُجرى له، وهذه العملية صعبة جدًا لأنها على الشريان الأورطي غير كل الشرايين، لأن قسطرة الأورطي صعبة جدًا".

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانًا وجهت من خلاله الشكر للرئيس السيسي، بعد التكفل بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الكبرى حاليًا لتلقي العلاج.