الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«التعليم»: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو المقبل

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، انتهاء جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأوضح مجاهد، أن الدكتور طارق شوقي اعتمد  جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، على أن يتم انطلاق  الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، في 21 مايو القادم، وامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية في 28 مايو المقبل.

وكان أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، عقد الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني لأول مرة بالتنسيق مع خبراء وزارة الصناعة.

وقال مجاهد، إن التعليم الفني أصبح مناظرا للتعليم العام في الفرص التعليمية للطلاب، موضحا أن هناك تقدم كبير فى تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

وشدد على أن مدارس التعليم الفني سيتم اعتمادها من الهيئة المستقلة الجديدة المختصة بضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، مشيراً إلى أن هذه الهيئة على وشك صدور القانون المنظم لها من الرئاسة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تأسيس مجالس المهارات القطاعية وتضم مجالات مختلفة، منها تصنيع الأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها، وأيضا مراكز التميز القطاعية لإنشاء 3 مراكز خلال السنوات المقبلة فى مجال الطاقة الشمسية وهذا تطور كبير فى مجال التعليم الفني، مشيرا إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك 27 مركز تميز قطاعي، بالتنسيق مع الجانب الألماني، لافتا إلى أن هناك دول ترغب فى المشاركة فى تطوير التعليم الفني.

وأوضح  أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت حاليا إلى 38 مدرسة ولدينا خطة للوصول إلى 100 مدرسة بحلول 2030، وهناك تحفيز من الشركاء لمضاعفة إعداد هذه المدارس، قائلا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية لا يدفع فيها الطالب أكثر من 500 جنيه وهى مجانية للطالب بل يحصل الطالب على حافز مادى شهرى من الشريك الصناعى، مشيرا إلى أن هناك شراكات مع عدد كبير وتحسين الخدمة لا يكون على حساب ولى الأمر، مضيفا قد يكون فى المستقبل يتم النظر في المصروفات ولكن حاليا مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدون فلوس.

وافتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني تحت شعار "ارسم مستقبلك".

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