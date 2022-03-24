التحريات في اتهام موظف بابتزاز خطيبته بصور خاصة تؤكد صحة الواقعة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام موظف بشركة بابتزاز فتاة بصور خاصة بها بمنطقة المقطم، ونستعرض في هذا التقرير تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بأقوال عقيد شرطة رئيس شركة البحث الجنائى بشركة اتصالات مصر، أن تحرياته السرية المدعومة باستخدام التقنيات الحديثة ، توصلت إلى صحة ما تضمنه بلاغ المجني عليها من وقائع وان مرتكبها هو المتهم، إذا توصل عن طريق الوسائل التقنية الحديثة من أن بطاقة الاتصال مرسلة الرسائل للمجني عليها أنها مسجلة باسم المتهم، كيفما أبانت بشهادتها.

كما جاء بأقوال مقدم شرطة وكيل قسم المباحث الإدارية بإدارة شرطة الاتصالات أن تحرياته المجراة حيال الواقعة دلته إلى اقتراف المتهم لها على نحو ما تضمنته شهادة سابقيه، عازيًا قصد الأخير اقترافه الأفعال موضوع التحقيق تهديد المجني عليها، ببث الرعب في نفسها جراء خشيتها نشرة الصور الخاصة بها في سبيل إرغامها على الاستجابة لطلبه بأن تبذل له مبلغ نقدي نظير الحول دون نشرها.

كانت قد أحالت النيابة العامة، موظف بشركة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بابتزاز خطيبته السابقة بصور خاصة بها في منطقة المقطم.

وتتهم النيابة العامة «محمد. ا»، 29 عامًا، إداري بشركة، لتهديده «ن. أ»، بإفشاء أمور مخدشة بشرفها من خلال صور لها على هاتفها المحمول التقطت بإحدى الأماكن الخاصة والمحفوظة بهاتفها المحمول وعالجها إلكترونيًا باستعمال برنامج معلوماتي خصص لذلك الغرض على نحو مُخل بشرفها.

وتبين أن المتهم نقلها إلى هاتفه الخلوي ومن ثم تواصل معها عبر إحدى التطبيقات الالكترونية للمحادثات “واتس آب” واستعمل تلك الصور منتهك حرمة حياتها الخاصة ببثها إليها ضمنها تهديده إياها بنشر تلك الصور للكافة إن لم تمتثل لأمره؛ إذ كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبالغ نقدية منها.

وأضاف قرار الإحالة أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، إذ أنه إبان إتيان جرمه المتقدم وصفه عمل على التعرض لها؛ حيث دأب على إرسال الرسائل - المار بيانها إليها عبر هاتفها الخلوي؛ مبتغيًا من ذلك الحصول على منفعة ذات طبيعة مادية منها؛ فتسبب بما أتاه إزعاجها ومضايقتها على النحو الذي أبانته التحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أنه استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوم وراء ذلك إتمام المجرمين - السابق وصفهما قيل المجني عليها.