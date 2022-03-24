وفد «صحة النواب» يتفقد مستشفى حورس بأرمنت

تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش، الدكتور محمود أبو الخير، الدكتور کریم بدر أمين، الدكتور محمد العماري مستشفي حورس بأرمنت فى الأقصر .

وشرح أمجد عبد العزيز للوفد عن مدي جاهزية المستشفي لاستقبال المواطنين، مشيرا إلي أن المستشفي يضم ٦ طوابق منها عيادات خارجية وقسم للطوارئ ، معمل أشعة، وحدة غسيل كلوي، و٤غرف عمليات.

ويشمل المستشفي قسم عناية خاصة بالأطفال كذلك العناية المركزة وتشمل أقسام القلب ومخ والأعصاب وقسم للرعاية المتوسطة وقسم النساء والتوليد والحضانات، و٨٤ سريرًا .

ويتفقد الوفد عددا من مستشفيات الأقصر للوقوف علي أعمال تطوير بعضها، ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمحافظ والقيادات التنفيذية فى الزيارة التى تستمر ٣ أيام، يتفقد خلالها مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك، أعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولي، مجمع الأقصر الدولي، بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما زار الوفد البرلماني مستشفی إیزیس بالبياضة ومستشفى حورس، ومرکز طب أسرة البياضية ومركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز أرمنت كذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبة باسنا .