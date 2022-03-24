الحبس سنة مع الشغل لشخصين اعترضا حملة تموينية بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة التاسعة"، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ، اليوم الخميس، الحكم حضوريا على كل من “م ال، و ”ش م" بالحبس سنة مع الشغل بجلسة اليوم في القضية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات إدكو، وذلك بسبب قيامهما بمقاومة السلطات أثناء ضبطهما من قبل حملة تموينية موسعة، وذلك أثناء محاولتهما تهريب بعض السلع التموينية المدعمة.

وترجع أحداث الواقعة بتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، بوورد بلاغ يفيد بقيام شخصين باعتراض الحملة التموينية التي تشكلت، من أجل متابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود بدائرة المركز، وأثناء ضبط المتهمين لتجميعهما سلع تموينية مدعمة دون وجه حق قاما باعتراض الحملة التموينية بإدارة تموين إدكو المشكلة برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بإدكو، وعضوية مفتشي الرقابة، وقام المتهمان باعتراض الحملة ومنع رجال الضبط من التحفظ على المضبوطات.

وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تم تأكيد الواقعة، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات التي قضت بالحبس عام لكل منهما مع الشغل بجلسة اليوم، وتم ترحيل المتهمين للسجن لتنفيذ العقوبة.