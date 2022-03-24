تجديد حبس ربة منزل وزوجها لاتهامهما بقتل موظف فى القليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية في محافظة القليوبية، تجديد حبس ربة منزل وزوجها 45 يومًا على ذمة القضية لقيامهما باستدراج موظف بالمعاش من محل سكنه في قرية بطوخ إلى شقة في منطقة حلوان وقتله طعنًا بالسكين وتقطيع جثته وإلقائها في صحراء حلوان بمحافظة الجيزة.

واعترفت المتهمة الأولى أمام المحكمة، أنها اتصلت تليفونيًا بالمجني عليه بناءً على اتفاق مسبق بينها وبين زوجها على استدراجه من مسكنه في قرية العمار دائرة مركز شرطة طوخ إلى إحدى الشقق بمنطقة حلوان، وعقب وصوله للشقة في الميعاد المحدد كان زوجها يختبئ بداخلها، حيث انهال عليه طعنًا بالسكين في جميع أنحاء جسده حتى خارت قواه وسقط قتيلًا في الحال.

وأضافت المتهمة أن زوجها أثناء التعدي عليه، أصيب بجرح قطعي في يده فقامت باصطحابه عقب التأكد من وفاة المجني عليه إلى أحد المستشفيات لإسعافه، وبعد أن أجرت له الإسعافات الأولية عادا مرة أخرى إلى الشقة محل الواقعة ثم قامت المتهمة بتقطيع جثة المجني عليه إلى أجزاء باستخدام سكين ووضعت الأجزاء وملابسه ببعض الأكياس البلاستيكية وقالت إنها قامت بالتخلص من تلك الأكياس بإلقائها بأماكن متفرقة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمحل سكنهما في منطقة حلوان وقامت بحرق متعلقات المجني عليه.