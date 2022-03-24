الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهمين في قضية الابتزاز الإلكتروني بالمحلة

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار سامح عبد الله، بمعاقبة المتهمين في قضية الابتزاز الإلكتروني بالمحلة، بالسجن 3 سنوات لكل متهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وعقب إصدار هيئة المحكمة حكمها، وجهت المحكمة رسالة للمجتمع حذرت فيها من تداعيات إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة التي غدت كسلاح ناري بدون صمام أمان يتبادله الأشخاص بغير اكتراث. 

وأكدت هيئة المحكمة أن هبة العلم للإنسان من أجل تقدمه ورقيه، وليس من أجل إساءة استعماله بحيث أضحى استعمال الإنترنت أكثر ما يهدد الحياة الخاصة في هذه الآونة وهو أمر لا يليق بمجتمع كان أول من صنع الحضارة للإنسان.

كما أن المحكمة تشير إلى أن الحد من جرائم الإنترنت ليست مهمة المشرع وحده، ولا مهمة القضاء وحده، بل هو أمر يجب أن يكفله المجتمع بأثره ويجب أن يكون تحت بصر وبصيرة الأسرة التي هي نواة المجتمع فى الأساس.

جنايات المحلة محافظة الغربية الابتزاز الالكتروني المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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