استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي اليابان، سجلت السلطات الصحية 49 ألفا و929 إصابة ووفاة 109 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و248 ألفا و211 مصابا والوفيات إلى 27 ألفا و498 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 ألفا و607 حالات إصابة و49 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا إلى 3 ملايين و627 ألفا و93 حالة، وتبلغ الوفيات 15 ألفا و579 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 27 ألفا و24 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و450 ألفا و980 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 82 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 24 ألفا و579 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 22 ألفا و491 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و54 ألفا و926 إصابة. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 62 حالة وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 34 ألفا و535 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 18 ألفا و423 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 557 ألفا و330 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 221 حالة.

وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 16 ألفا و162 حالة إصابة جديدة، و30 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و757 ألفا و776 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 30 ألفا و635 حالات.

وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و502 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في فنلندا إلى 834 ألفا و38 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و951 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 9 آلاف و649 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة. وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و666 ألفا و482 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و209 حالات.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 8 آلاف و475 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و769 ألفا و667 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و467 حالة.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 4251 حالة إصابة جديدة، و158 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و640 ألفا و305 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 322 ألفا و277 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و723 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و6 آلاف و330 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و788 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته ألفين و819 حالة إصابة بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 161 ألفا و866 حالة، وتبلغ الوفيات 652 حالة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة ألفين و651 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و35 حالة وفاة. ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في المجر حتى الآن إلى مليون و836 ألفا و919 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 45 ألفا و220 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 2010 إصابات جديدة. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 139 ألفا و285 إصابة، ولا يزال هناك 26 ألفا و253 شخصا يخضعون للعلاج، بينهم 50 مريضا في حالة حرجة. وسجلت لجنة الصحة الوطنية 4 آلاف و638 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي منذ تفشي الوباء.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1552 حالة إصابة جديدة و25 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و129 ألفا و641 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و375.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 599 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و644 ألفا و711 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و688 وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 210 إصابات جديدة بدون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و523 ألفا و72 إصابة، وتستقر حصيلة الوفيات عند 30 ألفا و333 حالة وفاة.

وسجلت تايوان 139 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و327 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 853 حالة.

وسجلت كمبوديا 63 إصابة ووفاة شخصين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 ألفا و285 مصابا والوفيات إلى 3054 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بكوفيد وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و781 حالة، والوفيات إلى 2177.

وسجلت كاليدونيا الجديدة 48 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفا و132 مصابا والوفيات إلى 310 حالات.

وسجلت أرمينيا 19 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و401 مصابا والوفيات إلى 8604 حالات.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 آلاف و961 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 234 حالة تعافي، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و300 ألفا و550 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و847 حالة إصابة. في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2982 وفاة.

وفي أوزبكستان، تم الاعلان عن رصد 6 حالات اصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 237 ألفا و533 حالة، والوفيات إلى 1637.