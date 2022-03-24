زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة.. التفاصيل الكاملة (صور)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، زيارة تفقديـة إلى مقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

وألقـى الرئيس السيسي كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

واطلع الرئيس السيسي على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنياً ومهارياً.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

وتفقد الرئيس السيسي أيضاً حمام السباحة الأوليمبي بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضاً تقديمياً عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلاً عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

واختتم الرئيس السيسي جولتـه بـالمجمع بمشاهدة بيـان تـدريب عملي للرماية، وتلى ذلك زيارة لنادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

ودار حـوار مفتـوح بين الرئيس السيسي والطلبـة حـول أبـرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفي ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس السيسي إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدماً بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبناءهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـي المستقبل القريـب مـع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل.