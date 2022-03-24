الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حتى 30 أبريل.. دليلك للتقدم لمنحة رفاعة الطهطاوي الدراسية لطلاب الماجستير

رفاعة الطهطاوي
رفاعة الطهطاوي

أعلن المعهد الثقافي الفرنسي بالتعاون مع سفارة فرنسا في مصر، فتح باب الترشح لمنحة رفاعة الطهطاوي للسنة العاشرة للعام الدراسي 2022-2023 وتستقبل الطلبات حتى 30 أبريل 2022.

تُمنح المنحة لدورات Master 2 التي يجب أن تتضمن دورات في فرنسا. من الممكن الاستمرار في الاستفادة من المنحة خلال فترة التدريب المستفيد مسجلًا في البرنامج الرسمي للماجستير 2 الخاص بك، وظل في حدود 10 أشهر بعد بدء المنحة الدراسية.

تُعطى المنحة لمدة أقصاها 10 أشهر إجمالاً (تدريب + تدريب داخلي). أي تمديد لفترة التدريب سيكون على نفقتك الخاصة.مزايا المنحة الدراسية أن  تمنح الحكومة الفرنسية بدل شهري قدره 700 يورو لمدة التدريب، بحد أقصى 10 أشهر تدريب مشمول؛ إعفاء من رسوم التسجيل (الإدارية والخاصة) في المؤسسات العامة بحد أقصى 5000 يورو؛ المساعدة في حجز الإقامة في سكن جامعي؛ التغطية الاجتماعية والصحية.

تحمل المنحة اسم المفكر والمترجم المصري الراحل رفاعة رافع الطهطاوي، من قادة النهضة العلمية في مصر في عهد محمد علي باشا.

كان رفاعة الطهطاوي يأمل في إنشاء مدرسة عليا لتعليم اللغات الأجنبية، وإعداد طبقة من المترجمين المجيدين يقومون بترجمة ما تنتفع به الدولة من كتب الغرب، وتقدم باقتراحه إلى محمد علي ونجح في إقناعه بإنشاء مدرسة للمترجمين عرفت بمدرسة الألسن، مدة الدراسة بها خمس سنوات، وافتتحت المدرسة بالقاهرة سنة (1251هـ = 1835م)، وتولى رفاعة الطهطاوي نظارتها، وكانت تضم في أول أمرها فصولاً لتدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والتركية والفارسية، إلى جانب الهندسة والجبر والتاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية.

وقد بذل رفاعة جهدًا عظيمًا في إدارته للمدرسة، وكان يعمل فيها عمل أصحاب الرسالات ولا يتقيد بالمواعيد المحددة للدراسة، وقد تخرجت الدفعة الأولى في المدرسة سنة (1255هـ = 1839م) وكان عددها عشرين خريجًا.

المعهد الثقافي الفرنسي سفارة فرنسا منحة رفاعة الطهطاوي الترشح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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