الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 12 طنًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمحافظات

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 5 أطنان مسلى- مكرونة- سكر حر" دون مستندات، مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 3 أطنان "أرز أبيض" دون مستندات، مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 13200 عبوة زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.

كما تم ضبط بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة دمياط، وضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة شمال سيناء لتصرفه فى كمية قدرها أكثر من 4 طن دقيق بلدى مدعم قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

السلع الغذائية محافظة دمياط محافظة الاسكندرية محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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