محافظ أسوان يفتتح فعاليات الملتقى الصناعي الأول بمشاركة أكثر من 32 جناحًا

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى أسوان الصناعي الأول (ASWAN EGY PROCESS) والذي يقام فى الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري بمنطقة أرض المعارض وسط مشاركة كبيرة لأكثر من 32 عارض وشركة.

وجاء ذلك فى إطار إحداث تنمية حقيقية وخلق تجمعات صناعية متكاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتضمن عقد 8 جلسات عامة و6 اجتماعات ثنائية مع كبار المستثمرين والمصنعين.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب اللواء محمد الشناوي نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور إيهاب منير رئيس قطاع تطوير الأعمال بالبنك الزراعي، والدكتور أشرف السيد نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وأيضاً الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى وفد المصنعين والمحاضرين وممثلي الشركات والعارضين والجهات الراعية.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإقامة هذا الملتقى على أرض الخير والنماء والتنمية والتي حباها الله بمقومات اقتصادية واستثمارية فريدة من نوعها سواء بموقعها الجغرافي المتميز أو بجسور التلاقي عبر شبكات الطرق والكباري والموانئ النهرية والمطارات لتصبح الباب الملكي نحو الأسواق الإفريقية، وأيضاً تجاه موانئ البحر الأحمر.

وأكد محافظ أسوان ن هذا الحضور المتميز للمشاركين يعكس جهود المحافظة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لجذب المزيد من المشروعات والفرص الاستثمارية وخاصة في المجال الصناعي، ولذا فإن هذا الملتقى له العديد من الأهداف العاجلة والآجلة منها توفير المعدات والأجهزة اللازمة لإقامة المصانع بمختلف أنواعها وخطوط إنتاجها، وبالتالي فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ولاسيما في ظل ما تشهده محافظة أسوان والصعيد من تنمية مستدامة بمشروعات عملاقة في كافة القطاعات.

وأشار أشرف عطية إلى أن إرادة البناء وروح التحدي تقود مسيرة التنمية والاستثمار هنا في أسوان، والتي أصبحت الآن منطقة جذب استثماري، وأيضاً في بؤرة اهتمام الدولة والحكومة، ولذا فقد حرصنا على هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة وذلك للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية، وهذا ما تجسد واقعياً بتنظيم هذا الملتقى الذي يعد معرضاً صناعياً غير مسبوق لإطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً ذات الجدوى الاقتصادية التي تناسب البيئة الأسوانية سوقياً وفنياً ومالياً للفترة الحالية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن ملتقى أسوان الصناعي يرتكز على دراسات تفصيلية تحدد أهم المشاريع المستهدفة للشباب والخريجين في عام 2022 حيث سيتم طرح خطوط إنتاجية لمجمعات لوجستية صغيرة للتمور ومنتجات المانجو والعصائر والنباتات العطرية، فضلاً عن معدات وتجهيزات صناعية للأسمدة وفرم المخلفات العضوية وغير العضوية.

وأشارت إلى أنه يتم أيضاً طرح نماذج لتصميمات ومحاكاة كاملة لمعدات التعبئة والتغليف وتصنيع أدوات البلاستيك والكرتون والطباعة وغيرها، بجانب استعراض العشرات من الخطوط الإنتاجية والنماذج لبروشورات والتصميمات لمنتجات وخدمات استثنائية بما يمثل كياناً صناعياً مناسباً لشباب الخريجين.