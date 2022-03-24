بعد ارتفاع سعره في السوق.. طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

ارتفعت أسعار الخبز في الفترة الأخيرة، بعد زيادة أسعار القمح، والزيادة الخاصة بالأسعار العالمية بشكل عام، ويعتبر الخبز من الأصناف الرئيسية التي تحتاج إليها جميع الأسر، بشكل يومي، ومع ارتفاع سعره قد يجد البعض من محدودي الدخل صعوبة كبيرة في شراءه.

وفي السطور التالية، نقدم طريقة إعداد الخبز في المنزل، بعد ارتفاع سعره، والحصول على نتائج أفضل في الجودة وأرخص في السعر:

مكونات الخبز:

2 كوب من الدقيق الأسمر الكامل.

ملعقة صغيرة سكر.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كوب من النخالة الخاصة بالقمح والتي يطلق عليها اسم "الردة".

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الخبز في المنزل:

في البداية اختبري الخميرة، عن طريق إذابة الخميرة والسكر في نصف الكمية التي ذكرناها من الماء، واتركيها جانبًا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، ويتم بهذه الطريقة اختبار الخميرة، فإن ظهرت فقاعات على وجه الماء فهذا يعني أن الخميرة جيدة أما فيما عادا ذلك يجب استبدالها على الفور لكي لا تفسد العجين.

اخلطي المكونات الجافة من نوعي الدقيق والنخالة والملح في وعاء كبير، ثم أضيفي إليها الخميرة التي اختبرتيها، ثم الزيت واستمري في عملية التقليب، والعجن الجيد حتى تتماسك جميع المكونات، في هذه المرحلة قسمي العجين وهل هو في حاجة إلى ما تبقى من الماء أم لا.

وبعد تمام العجين، أضيفي المكونات جميعها في وعاء به القليل من المادة الدهنية لكي لا يلتصق، واتركيها لمدة ساعتين، قسمي العجين إلى كرات وافرديها دوائر وأرغفة ورشي بعض الردة أثناء الفرد، واتركيها ترتاح على صاج خبز كبيرة مدهون بقليل جدًا من الزيت وغطيها بقماشة نظيفة.

ثم يوضع في الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق أو 15 على الأكثر.