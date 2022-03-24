ضبط شخص بمواد مخدرة في القاهرة

أثناء قيام قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة باستيقاف إحدى السيارات للاطلاع على التراخيص لاذ قائدها ومستقليها بالفرار تاركين السيارة، وبتفتيشها عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – 2 ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال استقلاله إحدى السيارات "ملك زوجته"، كما عُثر بداخل السيارة على عدد من طلقات الخرطوش ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة

كما أضاف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، واعترف بتركهما السيارة والهرب خشية ضبطهما بالمضبوطات المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبتفتيش مسكنهما عُثر على (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالي)، أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.