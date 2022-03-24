الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئاسة شئون الحرمين تتأكد من جاهزية التغذية الكهربائية استعدادًا لشهر رمضان

الحرمين
الحرمين

نفذت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة الشئون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، تجربة موثوقية التغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان المبارك.

وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس - إنه تم خلال التجربة التأكد من جاهزية محطة كهرباء "كدي" الاحتياطية، حيث تعد ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، من خلال ثمانية مولدات، تعمل آليًا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آليًا لتأمين استمرار تغذية الحرم المكي الشريف.

وأكد اللقماني توافر أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS) داخل المسجد الحرام، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء؛ لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من محطة "كدي".

مكة المكرمة شهر رمضان التغذية الكهربائية شؤون الحرمين السعودية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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