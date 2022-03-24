الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بقنا

حادث
حادث

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإنقاذ النهرى والإطفاء برئاسة العميد هانى الأتربي، مدير الحماية المدنية، وإشراف النقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، وتم انتشال سيدة ونقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

حادث انقلاب ترعة بالقرب من محور الشهيد الشهيد باسم فكري محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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