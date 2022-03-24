إصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بقنا

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإنقاذ النهرى والإطفاء برئاسة العميد هانى الأتربي، مدير الحماية المدنية، وإشراف النقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، وتم انتشال سيدة ونقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.