المفوضية الأوروبية تُفعّل إجراءات جديدة لتلبية احتياجات اللاجئين الأوكرانيين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تفعيل إجراءات جديدة ترمي إلى دعم بلدانها من أجل تلبية احتياجات اللاجئين الأوكرانيين الفارين من العمليات العسكرية الروسية.

وذكرت المفوضية- في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس- أن حوالي 3.5 مليون شخص- معظمهم من النساء والأطفال- وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 4 أسابيع فقط من بدء العمليات العسكرية الروسية، فيما يُقدر عدد النازحين داخلياً بحوالي 6.5 مليون شخص.

وقالت المفوضية: "يتجسد ترحيب الاتحاد الأوروبي لأولئك الذين وصلوا إلى أراضيه في أول تنشيط على الإطلاق لتوجيه الحماية المؤقتة؛ ما يوفر مساعدة سريعة ووضعًا قانونيًا واضحًا لهؤلاء اللاجئين وإلى جانب الدعم الفوري المقدم من حيث المساعدة على الحدود والاستقبال والحماية المدنية، اتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم خطوات إضافية لمساعدة الدول الأعضاء على ضمان وصول المستفيدين بشكل فعال إلى حقهم في التعليم والرعاية الصحية والإقامة والوظائف، وهي السمات المميزة للطريقة الأوروبية من الحياة".

وأضافت أن الدعم المتاح يشمل حماية خاصة للأطفال، لاسيما وهم في أمسّ الحاجة إلى الوصول السريع إلى حقوقهم دون تمييز، مشيرة إلى أنه يتم التركيز بشكل خاص على الأطفال من المؤسسات (مثل دور الأيتام) والأطفال المعرضين لخطر الاتجار والاختطاف، فضلًا عن تبنى المفوضية إجراءات تشغيل قياسية مخصصة لنقل القُصّر غير المصحوبين بذويهم.

وتابع البيان أنه من بين أوجه الدعم أيضًا ضمان الوصول إلى التعليم ومساعدة التلاميذ والطلاب والمعلمين في هذه الأوقات الصعبة، بجانب الوصول إلى الرعاية الصحية، وبفضل آلية التضامن التي أنشأتها المفوضية يمكن نقل الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى علاج متخصص في المستشفى بسرعة بين الدول الأعضاء لمثل هذه العلاجات، مع توفير 100 ألف سرير بالفعل لهم، بجانب تعزيز ضمان الوصول إلى الوظائف والأشغال العامة.