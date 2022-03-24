الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب محل خردوات يتاجر في العملة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط صاحب محل خردوات، وذلك لاتجاره في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وقرارات البنك المركزي المصري.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ إليهم من  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج  مفادها قيام "م. ع. ع. ج" 52 سنة صاحب محل خردوات، ويقيم دائرة مركز البلينا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنه حال تعامله مع "م. ا. م. ع" 35 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز البلينا، وبحوزته مبلغ (350 دولار أمريكي، 10.000 جنيه مصري) وبحوزة الثاني (مبلغ 101 دينار كويتي).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بإرتكابه الواقعة وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه، و تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد سوهاج النقد الأجنبي البنك المركزي

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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