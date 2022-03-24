الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الباكستاني لدى الصين: ننسق مع بكين بشكل وثيق بشأن الأزمة الأوكرانية

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية

قال السفير الباكستاني لدى الصين، معين الحق، إن الصين وباكستان تنسقان بشكل وثيق للغاية بشأن الأزمة الأوكرانية وتدعوان إلى وقف تصعيد الصراع والحوار بين الأطراف المعنية.
جاء ذلك في مقابلة أجراها الحق مع صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم الاثنين الماضي في مؤتمر مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي بأنه يتعين على الصين وباكستان تعزيز التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية مثل أفغانستان وأوكرانيا، كما شارك وانج أيضا في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد.
وقال الحق للصحيفة إن المشاركة الخاصة لوانج يي في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي أظهرت الصداقة القوية بين الصين وباكستان، إذ لا تتمتع الدولتان بعلاقات قوية فحسب، بل تتعاونان بشكل وثيق في القضايا الدولية.
وأشار السفير الباكستاني إلى أن البلدين "ينسقان عن كثب" بشأن الأزمة الأوكرانية ولديهما مواقف مشتركة بشأن هذه القضية.
وقال: "نحن قلقون، لقد طالبنا بوقف التصعيد ووقف هذا الصراع، ودعونا إلى الحوار بين الطرفين أوكرانيا وروسيا لحل هذه القضية".
وأعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتنامي في أوكرانيا، مشددا على أنه يجب على جميع الدول أن ترى أن "الناس يعانون من هذا الصراع"، وأشار إلى أن كلا من الصين وباكستان قدمتا مساعدات إنسانية لأوكرانيا.
وقدمت الصين ما قيمته 5 ملايين يوان من المساعدات الإنسانية الطارئة لأوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين الماضي إنها سترسل مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين يوان.
كما أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن باكستان أرسلت أيضا مساعدات في 15 مارس الجاري إلى أوكرانيا، بما في ذلك أدوية الطوارئ والمعدات الطبية والكهربائية والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات البشرية.

باكستان أوكرانيا الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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