روسيا «تتهم» القوميين الأوكرانين بإطلاق النار على المدنيين في خاركوف

اتهم رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخائيل ميزنتيسيف القوميين المتطرفين، في أوكرانيا بإطلاق النار على المدنيين في مدينة خاركوف بعد خروجهم من الملاجىء للبحث عن الطعام.

وأعلن ميزنتيسيف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- عن إجلاء نحو 18 ألف مواطن من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى إجلاء 26 مواطنا أردنيا وفيتناميا من ماريوبول.

وعلى جانب آخرأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف أن الطيران الروسي شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 6 مراكز قيادة وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح كوناشينكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن القوات الروسية دمرت راجمتي صواريخ وثمانية مدافع ميدانية وثلاثة مستودعات للذخيرة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الروسي تسع مسيرات أوكرانية.

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية 255 طائرة مسيرة، و189 صاروخًا مضادًا للطائرات، و1564 دبابة وعربة ومدرعة، و158 راجمة صواريخ، و627 مدفعًا ميدانيًا.