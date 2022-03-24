نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب داخل مطبخ مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها بانبعاث أدخنة من داخل مطعم في شارع التحرير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين اندلاع الحريق داخل مطبخ المطعم وتمت عملية الإخماد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.