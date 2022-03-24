الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق نشب داخل مطبخ مطعم بشارع التحرير

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب داخل مطبخ مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها بانبعاث أدخنة من داخل مطعم في شارع التحرير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتبين اندلاع الحريق داخل مطبخ المطعم وتمت عملية الإخماد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة إخماد حريق شارع التحرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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