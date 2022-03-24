اجتماع لجنة الوقود.. خبراء «البترول»: توقعات برفع سعر البنزين

تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها القادم، بداية من أول أبريل لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما توقع عدد كبير من الخبراء والمحللين بقطاع البترول والطاقة زيادة الأسعار على خلفية ارتفاع سعر النفط عالميا إثر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية في 4 فبراير الماضي، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لـ 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وتاخذ فى اعتبارها العديد من المعطيات والعوامل التى تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.

كانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وفي سياق منفصل تعتزم الصين مضاعفة قدرتها على تخزين الغاز الطبيعي للوفاء بمتطلبات زيادة الإنتاج والواردات المدرجة في الخطة الخمسية للطاقة الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا للخطة، تعتزم الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، رفع قدرتها التخزينية للغاز إلى 60-55 مليار متر مكعب، أو 13% من إجمالي الاستهلاك، بحلول عام 2025.

ويقل المستوى الحالي عن 30 مليار متر مكعب، أو ما يقرب من 7% من الاستهلاك، وفقا لما قالته لوجيا كاو، المحللة المعنية بشؤون الغاز في خدمة "بلومبرج إن.إي.إف" للأبحاث الاستراتيجية.