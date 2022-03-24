الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 86 منشأة عسكرية في أوكرانيا

روسيا
روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف أن الطيران الروسي شن ضربات على 86 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها 6 مراكز قيادة وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح كوناشينكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن القوات الروسية دمرت راجمتي صواريخ وثمانية مدافع ميدانية و ثلاثة مستودعات للذخيرة ، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الروسي تسع مسيرات أوكرانية.

وأشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية 255 طائرة مسيرة، و189 صاروخا مضادا للطائرات، و1564 دبابة وعربة ومدرعة، و158 راجمة صواريخ، و627 مدفعا ميدانيا.

الدفاع الروسية أوكرانيا منشآت عسكرية

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على هامش الأزمة

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