أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج.. استمرار حالة الطوارئ بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الطقس السيئ الذي تشهده مدينة الإسكندرية ويستمر اليوم على كافة الأنحاء.

ارتفاع الأمواج 3امتار

وأشار بيان صادر من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس 24 مارس، سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر احيانًا وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم / ساعة، ويصل وارتفاع الأمواج ما بين 2.5-3 أمتار.

استمرار تعطيل الدراسة

ومن جانبه أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن استمرار تعطيل الدراسة اليوم الخميس 24 مارس، للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وكذلك استمرار منح العاملين المعينين ضمن 5 ٪ (ذوي الاحتياجات الخاصة) والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية اليوم الخميس. وذلك وفقًـا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيئ.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين. ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها الجهات المسئولة.

وكانت قد تعرضت مدينة الإسكندرية، أمس الأربعاء لموجات رعدية وأمطار غزيرة وتساقط ثلوج على جميع الأنحاء.

استعدادات معدات الصرف للتعامل مع الأمطار

وتفقد محافظ الإسكندرية، استعدادات شركة الصرف الصحي وتمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، والتأكد من جاهزية التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الإسكندرية.

أكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والمثلجة التي تشهدها المحافظة منذ أمس.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

تحذير للمواطنين بعدم النزول إلا للضرورة

هذا ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، لافتاً إلى أن الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة جداً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.