اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا رمضان» في القاهرة

بتخفيضات تصل 30%

يفتتح رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي اليوم الخميس، الفرع الرئيسي لمعرض "أهلا رمضان"، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر في القاهرة، والذي يستمر حتى أول أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويشارك في معرض أهلا رمضان المقرر افتتاحه اليوم بمدينة نصر، كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية والموردين والسلاسل التجارية الكبرى بتخفيضات فى الأسعار ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30%، كما سيشارك 1350 مجمعا ‏استهلاكيا، وكذلك منافذ "جمعيتي"، كما تخصص السلاسل التجارية أجنحة بالمنافذ التابعة لها بتخفيضات ‏فى السلع الغذائية تصل إلى 30% وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبى احتياجات المواطن فى تلك المناسبة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام ،كذلك تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها فى كافة المنافذ وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى الجمهورية بجانب أيضا توفير السلع المعدمة وصرفها لأصحاب بطاقات التموين فى مواعيدها المحددة، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 27 سلعة على بطاقات التموين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيه للفرد المقيد بالبطاقة.

كما يتم طرح الخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنها الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام - البطاطس 6.75 جنيه والبصل الأبيض 3.75 جنيه والبصل الأحمر بـ 3.5 جنيهات والكوسة بـ 11 جنيهات والجزر بـ 6 جنيهات، والبسلة 22 جنيهات والفاصوليا الخضراء 28 جنيها والليمون 13.25 جنيه والفلفل البلدي 18 جنيها والخيار 10.5 جنيها وبصل أحمر 3.5 جنيهات.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و25% مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لشهر رمضان، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم، كما يتم طرح "ياميش رمضان"، ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع المجانية التى تطرح للمواطنين من أصحاب البطاقات مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

وتطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية "ياميش رمضان" بسعر يبدأ من 24 إلى 35 جنيها للفة قمر الدين زنة 400 جرام، وأيضا طرح الزبيب المستورد بسعر 85 جنيها للكيلو، والزبيب المحلى بـ 65 جنيه، وجوز الهند المستورد بسعر 60 جنيها، والمشمشية حجم كبير بسعر 190 جنيها، والقراصيا بسعر 160 جنيها للكيلو، و البلح نصف الجاف بسعر 22 جنيها زنة 700 جرام، وبلح نصف جاف زنه 1.4 كيلو جرام بسعر 44 جنيها، فى حين يتم طرح البلح الجاف بسعر يتراوح من 12 إلى 20 جنيها، كما يتم أيضا طرح بلح نصف جاف بالنواة بسعر 24 جنيها للكيس عبوة 1 كيلو.