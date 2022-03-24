صرف مستحقات 3500 عامل بـ«الحديد والصلب» بقيمة 1.137 مليار جنيه

في إطار الجهود الجارية لصرف تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) حرصا من وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق ومصالح العمال، فقد بلغ عدد العاملين الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الآن نحو 3500 عامل.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة تعويضات للعاملين نحو مليار و 137 مليون جنيه، وجاري استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين.

يأتي هذا تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

ومن الجدير بالذكر أنه اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرار نقل تبعية كل من شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات وشركة مصر لتجارة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

من ناحية أخرى، ترأس الوزير اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التي وافقت على نقل تبعية شركتي مصر لتجارة السيارات والنيل لصناعة وإصلاح السيارات من الشركة القابضة للنقل إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقد أوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار تنفيذ مشروع إنتاج المركبات الكهربائية الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وحيث إن القابضة للصناعات المعدنية يتبعها شركتا النصر والهندسية للسيارات فقد رؤي تحقيق التكامل في النشاط من خلال نقل تبعية شركتي النيل لصناعة وإصلاح السيارات ومصر لتجارة السيارات.